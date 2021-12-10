GÜNCELLEME - Gaziantep'te itfaiyenin nefes alamayan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te itfaiye ekiplerinin nefes alamayan bebeğe ilk yardım müdahalesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için petrol istasyonunda durdu.

Bu sırada ailesiyle istasyonda 2 yaşındaki bir bebeğin nefes alamadığını fark eden itfaiyeciler, bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, itfaiye ekiplerinin panikleyen ailenin yanına koşarak gittikleri ve bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulundukları görülüyor. Daha sonra itfaiye aracıyla hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman itfaiyeciler, yangın dönüşü yakıt ikmali için uğradıkları benzin istasyonunda 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kurtarmışlar. İlk yardım önemli. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yavrumuza da geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

- İtfaiye personellerinin açıklaması

Müdahale amiri Vecdi Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın dönüşü araca yakıt ikmali için petrol istasyonuna girdiklerini belirtti.

Burada bir ailenin panik halinde olduğunu gördüklerini kaydeden Dinç, "(Acaba ne oldu) diye baktığımızda çocuğun baygın olduğunu görür görmez aşağı indik müdahale etmek için. Anne de bizi görür görmez çocuğu kucağımıza verdi. O anda müdahale çavuşum Hanif beyle birlikte hemen ilk yardım müdahalesi yaptık hayatta kalması için. Çocuk biraz rahatladı, ondan sonra hemen çocuğu itfaiye aracıyla sireni çalarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdük." dedi.

Müdahale çavuşu Hanifi Kütükçü de olayı şöyle anlattı:

"Çocuk, boğazına balgam kaçması sonucu nefes alamıyordu. Nefes almasını sağladık ve acile götürdük. Bir saat sonra çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Müdahale etmemiş olsaydık belki hayatta kalırdı ama sakat kalma olasılığı yüksekti. Çünkü beyne oksijen gitmiyor. Yaptığımız hendek manevrasıyla çocuğu hayata kavuşturduk. Şu an durumu gayet iyi, ailesinin yanında olduğu bilgisini aldık, çok mutlu olduk, sevindik. Çünkü bir çocuğa müdahale yaptık ve hayata kavuşturduk."

