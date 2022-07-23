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GÜNCELLEME - Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı

23.07.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ AĞABEYİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlının cezaevine teslim edilmesinin ardından ağabeyi de tutuklandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus C, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda Yunus C. yakalandı.

Zanlının ağabeyi ise polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus C, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlının ağabeyi de tutuklandı.

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