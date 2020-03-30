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GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme

KARANTİNAYA ALINMALARI VE VERİLEN DİĞER CEZALAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan ve 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanan 26 yolcu ve 2 araç sürücüsü karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler artarak devam ediyor.

Bu kapsamda otoyol kuzey gişelerinde yapılan incelemede, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gitmekte olan bir yolcu minibüsünde seyahat izin belgesi olmayan 12 yolcu olduğu belirlendi.

Yolculara ve araç sürücüsüne, izin belgesi olmayan yolcu sayısı kadar 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilirken yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Doğu gişelerinde ise Adana'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan bir minibüste de seyahat izin belgesi bulunmayan 14 yolcu tespit edildi.

Yolculara ve yüzde 50 kapasite kuralına uymayan araç sürücüsüne yolcu sayısı kadar 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Araçlar, trafikten men edildi, 26 yolcu ve 2 araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Gaziantep yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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