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Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli aranıyor

05.01.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli aranıyor

Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kesici aletle patlatıldı.

Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, AA muhabirine, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.

Öte yandan bir güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli bir kişinin mahalleye girerek elindeki kesici aletle araçların lastiklerini sırayla patlatması yer aldı.

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Gaziantep Şahinbey lastik

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