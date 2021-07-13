YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. GÜNCELLEME - Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu

GÜNCELLEME - Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu

13.07.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun olay yerinden kaçtığı esnada ayağından vurularak yakalandığını duyurdu VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Hurda malzemeden benzinli araç yaptıHurda malzemeden benzinli araç yaptı
Anahtar Kelimeler:
şehit Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:04
Sabah
04:47
Öğle
12:16
İkindi
16:07
Akşam
19:34
Yatsı
21:10

Hakkari Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

İkizler Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.