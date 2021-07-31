GÜNCELLEME - Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları da yapılan bahçede, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

