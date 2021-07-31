YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü

GÜNCELLEME - Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü

31.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları da yapılan bahçede, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Doğu Akdeniz'deki fay kırığı deniz canlılarına yuva olduDoğu Akdeniz'deki fay kırığı deniz canlılarına yuva oldu
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:34
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:49
Yatsı
21:16

Hatay Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Can Eczanesi
Antakya
Genco Eczanesi
Antakya
Hayat Eczanesi
Antakya
Okay Eczanesi
Antakya
Dınçer Eczanesi
Iskenderun
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.