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İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

06.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor. Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz." dedi.

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