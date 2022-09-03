GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamdağı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ile 60 orman işçisi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



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