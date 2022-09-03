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GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamdağı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ile 60 orman işçisi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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