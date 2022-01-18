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GÜNCELLEME - İstanbul'da eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

18.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kainat Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında oturan İsmail Ö. (57) ve eşi Hanpaşa Ö. (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İsmail Ö. eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü.

Polisi arayarak teslim olan İsmail Ö, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Hanpaşa Ö'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Hanpaşa Ö. ile zaman zaman kıskançlık ve maddi anlaşmazlıklar yüzünden kavga ettiklerini, tartıştığı eşini evde bulunan 2 plastik kelepçeyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli İsmail Ö, bir anlık öfkeyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini, yaptığından çok pişman olduğunu söyledi.

Hakimlik, şüpheli İsmail Ö'nün "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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