YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da polise bıçakla saldırı girişiminde bulunan zanlı bacağından vurularak yakalandı

GÜNCELLEME - İstanbul'da polise bıçakla saldırı girişiminde bulunan zanlı bacağından vurularak yakalandı

18.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıya müdahale sırasında polis memuru da seken kurşunla yaralandı ZANLININ KİMLİĞİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memuruna bıçakla saldırı girişiminde bulunan zanlı bacağından vurularak yakalanırken, olay sırasında seken kurşunla bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane ilçesi Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan M.G, elindeki bıçakla nöbet tutan polis memuruna saldırı girişiminde bulundu. Polis memuru yaralanırken, şüpheli, bölgede görevli diğer polis memurlarınca bacağından vurularak yakalandı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan polis memurunun, bıçaklama sırasında değil, zanlıya müdahale için açılan ateş sırasında seken kurşunla yaralandığı tespit edildi.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada da M.G. adlı şüphelinin nöbetçi polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunduğu, güvenlik görevlilerince sözlü ve havaya ateş edilerek yapılan uyarılara uymayan şüphelinin bacağından vurularak yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.