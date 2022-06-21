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GÜNCELLEME - İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı

21.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığından 27'si muvazzaf 31 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 28'inin astsubay ve 2'sinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıları yakalama çalışması sürüyor.

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

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İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldıİzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
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