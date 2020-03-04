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GÜNCELLEME - İzmir merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

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İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddasıyla, İzmir merkezli 5 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavlardaki usülsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında 1 komiser, 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis, Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı ile İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukatın da bulunduğu şüphelilerin İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzmir Operasyon

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