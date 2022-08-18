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GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

18.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Recep U, bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun (32) Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Balkondan eve giren Recep U. (36), oturma odasının kapısını kırıp eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. (61) ve baldızları Gülistan ve Şirvan Ç'ye tabancayla ateş etti. Recep U, evdeki 3 çocuğunu alarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, yanına aldığı 3 çocuğunu kentte yaşayan bir yakınına bıraktıktan sonra Buca ilçesinde polise teslim oldu.

Zanlı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Berivan U'nun 1 ay kadar önce 3 çocuğunu yanına alarak, Batman'da eşiyle yaşadıkları evden ayrıldığı ve İzmir'e ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Zanlının da eşini boşanmaktan vazgeçirmek için 1 hafta önce kente geldiği ve yakınlarının yanında kaldığı belirtildi.

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