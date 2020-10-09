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GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR HABERLERİ  | 09.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

10 kişi gözaltına alındı ZEHİRLENEN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 18 kişi hastanelere başvurdu.

Metil alkolden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 18 kişiden 7'sinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

- Daha önce 4 kez operasyon yapılmış

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte içkinin Konak'ta baharatçılık yapan bir işyerinden satın alındığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan iş yerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.

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