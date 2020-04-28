GÜNCELLEME - Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Candan, müvekkilinin eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, salgından korunabilmesi için bu aşamada tahliye edilmesini talep etti.

Şeker'in avukatlarından Seyhan Candan da suç vasfının değişeceğine inandıklarını vurgulayarak, sanıkla maktulün hiçbir tanışıklılığının olmamasının suçta herhangi bir kasıt olmadığının göstergesi olduğunu savundu.

Sanık Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek "Savunmamı ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kadir Şeker'in avukatı olan Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası Konya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadir'in bir kader mahkumu olduğunu, asla bir öldürme kastının olmadığını, taraflarla bir tanışıklığının, görüşmüşlüğünün olmadığını, sadece ve sadece bir kadına yardımcı olmak için orada bulunduğunu bir kez daha, tutukluluğa itiraz şeklinde değerlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Kadir Şeker'in avukatlarından ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da Şeker'in kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Şeker hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etmediklerini belirten Aladağ, şunları kaydetti:

"Meslektaşımın da duruşmada ifade ettiği gibi olay kasten adam öldürme değildir. Yaralama kastı belki kabul edilebilir. Aslında değerlendirilmesi gereken Türk Ceza Kanunu'nun 27/2 maddesi. Yani meşru müdafaa sınırının aşılması. Kadir, olayın ardından geldiği yöne gitmeye devam ediyor. Ardından küfür, hakaret ve şiddete maruz kalıyor, yere düşüyor. Kendisinden daha kuvvetli bir insanın şiddeti altında, başkaca bu saldırıyı def etme şansına sahip değil. Gayrıihtiyari, istemeden, yalnızca korunma amaçlı üzerinde bulundurduğu bıçağı kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Kadir tarafları tanımıyor, vatandaşı öldürme kastı asla yok. Kadir şiddete, ağır hakarete, küfre maruz kalmasa, bu olay bu şekilde neticelenmeyecekti."

- Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

