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Fatih Ürek'in ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı. Daha önce mal varlığı açıklanan Fatih Ürek'in Bodrum'daki malikanesinin satılıp satılmadığı merak ediliyordu. Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, yaptığı açıklamada kardeşine ait ayakkabı ve kürkleri satacaklarını söyleyerek 'Miras haktır' dedi.

Fatih Ürek'in ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'
Öznur Yaslı İkier

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ürek'in mal varlığı uzun süre gündemde kaldı.

Fatih Ürek in ablası kalan mirası tek tek saydı! Hepsini satacağız 1

Ürek'in vefatının ardından Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenildi.

Fatih Ürek in ablası kalan mirası tek tek saydı! Hepsini satacağız 2

Sanatçının mal varlığının kardeşler arasında krize neden olduğu iddiaları da o dönem sık sık gündeme geldi. Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek kalan miras hakkında açıklamalarda bulundu.

'HEPSİNİ SATACAĞIZ'

  1. Sayfa'ya açıklama yapan Selvi Ürek, miras hakkında şu ifadeleri kullandı: "Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız... Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı, bir kısmını almak isteyen aldı bir kısmı da satıldı."

Fatih Ürek in ablası kalan mirası tek tek saydı! Hepsini satacağız 3

"MADDİ BİRİKİMİ YOKTU, VERGİ VE KREDİ BORÇLARI VARDI"

"O kadar çok maddi birikimi yoktu, yokmuş. Hayat poliçeleri yaptırmış. Vergi ve bankalara kredi borçları vardı. 1-2 avans almış yüklü miktarda. Tabi hastalanınca onları iade etmek durumunda kaldık. Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi."

"Kardeşler arasında bir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız. Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
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