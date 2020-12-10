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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.12.2020 21:01 | Son Güncelleme

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için yaptığı çalışmalarda, örgütle bağlantılı kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.İ, mahrem yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen meslekten ihraç edilmiş diş hekimi M.K, örgütte "ablalık" yaptığı tespit edilen ByLock kullanıcısı E.A, eski uzman çavuş E.E. ve askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen A.D. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.İ, E.E ve E.A, tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.D'nin ise işlemleri için başka bir ile gönderileceği öğrenildi.

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