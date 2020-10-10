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GÜNCELLEME - Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 10.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Taş ve beraberindeki Emine Şahin (21) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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