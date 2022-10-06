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GÜNCELLEME - Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı

06.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAÇAN KİŞİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken kaçan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y. bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y. tuvalete gitme bahanesiyle üst kata çıktı. A.Y. burada pencereden atlayarak kaçtı. Jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'nin izine rastlayamadı.

Jandarma tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalar sonucu A.Y, akşam saatlerinde Çayyaka köyü yakınlarında yakalandı. Zanlı işlemlerin ardından cezaevine götürülecek.

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Kastamonu jandarma

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