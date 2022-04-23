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GÜNCELLEME - Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 1 şüpheli tutuklandı

23.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda yer alan Saraycık Mahallesi'nde dün iki komşu aile arasında yaşanan bıçakla kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ö. tutuklanırken diğer 9 kişi serbest bırakıldı.

Saraycık Mahallesi'nde dünkü bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanmış, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. (26), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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