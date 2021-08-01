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GÜNCELLEME - Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

01.08.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de babasını öldüren 15 yaşındaki kız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre C.C, annesini darbettiği iddiasıyla merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki evlerinde, babası C.C. (42) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.C, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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