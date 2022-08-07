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GÜNCELLEME - Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

07.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 50 kişiyi, evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin, kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşlara yüzde 20-40 kar payı verecekleri vaadiyle sermayelerine ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen M.A. ve kardeşi V.A, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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