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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

22.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte bazı evlerin bahçeleri su ve iş yerlerini su bastı YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGEDEN DETAYLAR EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığı 11 derece ölçülen Kırklareli'nde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.

- Bazı iş yerlerini su bastı

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçelerine su doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Karahıdır Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Mahalleden geçen Kırklareli-Edirne karayolunun tek şeridi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bazı vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için kömür çuvalları ile önlem aldı. Belediye ekipleri de motopomp ve iş makineleri yardımı ile bölgede çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bölgede incelemede bulunarak, metrekareye 50 kilograma yakın yağmur düştüğünü söyledi.

Kentte şu an tehlikeli bir durumun gözükmediğini anlatan Kesimoğlu, ani yağışlardan dolayı zaman zaman bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğunu kaydetti.

Karahıdır Mahallesinde yağmur suyu kanallarında biriken çöpler nedeniyle ufak çaplı su taşkınları yaşandığını dile getiren Kesimoğlu, "Dünyanın en geniş altyapısı da olsa birden bire çöker bu yağmura karşı. Umarız ve dileriz mevsim normallerine döneriz. Bir ay önce de saatte 90 kilometre hıza ulaşan bir fırtınayla mücadele ettik. Doğal afetleri birlik ve beraberlik içerisinde aşıyoruz ve aşacağız. Yağmurun ilk anlarından itibaren belediyemiz olarak araç, ekipman ve personel anlamında hazırlıklarımızı yapmıştık. Bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Karahıdır Mahallemizin sakinlerine de geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Trakya için "sarı" uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi ön görülüyor.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

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Sabah
07:50
Öğle
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İkindi
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