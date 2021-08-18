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GÜNCELLEME - Kocaeli'de 15 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı

18.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Araç sürücüsü F.A. göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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