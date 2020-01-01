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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadına evinin önünde cinsel saldırı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve taksirle yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Kocaeli Şüpheli Taciz Tutuklama

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