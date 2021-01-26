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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheliye adli kontrol

26.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşını darbederek cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Polis, kız arkadaşını darbeden E.Ü. ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan arkadaşını gözaltına aldı.

Yaşı küçük şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen E.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin arkadaşı ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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