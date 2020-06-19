GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Kara yolunun Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, Ankara yönünde ise trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım yan yoldan veriliyor.

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Öte yandan, yol durumu drone ile havadan görüntülendi.

