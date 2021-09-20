GÜNCELLEME - Konya'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, bir evde buluşan arkadaş grubu arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kalbinden bıçaklanan Niyazi Ertan (22), evden çıkarak kaçmaya başladı. Ertan, bir süre sonra Apak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

- Cinayet zanlısı Konya'da yakalandı

Olay yerinden kaçan ve il merkezine geldiği değerlendirilen cinayet zanlısı M.A.G'nin (25) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıyı Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde saklandığı metruk binada gözaltına aldı.

Şahıs, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İkili arasındaki kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi.

