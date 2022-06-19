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  4. GÜNCELLEME - Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

GÜNCELLEME - Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

19.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİĞER ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Konya'nın Çumra ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan çoban tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sürgüç Mahallesi’nde dün akşam Afganistan uyruklu iki çoban arasında sürülerin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikiliyi ayırmaya çalışan Afganistan uyruklu çoban Golaboddin Moghimi silahla vuruldu.

Hayatını kaybeden Moghimi'nin cenazesi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerden birini gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçan diğer şüpheli Zahir M. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi'nde yakalandı.

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