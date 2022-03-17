YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbeden zanlı tutuklandı

17.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da içinde çocuk bulunan otomobili gasbedip polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Şüpheli Mustafa A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğinde ifade vermeyerek susma hakkını kullanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mustafa A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde dün bir iş yerinden elektronik malzeme çalan Mustafa A. (23), Selçuk Çelebi'ye ait otomobili bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden kaçmış, Mimar Sinan Mahallesi'nde komşusunun çocuğu K.D'yi okula götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı otomobile çarpmıştı.

Şüpheli, bu aracı da gasbederek içerisindeki çocukla beraber polisten kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" olduBacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" oldu
Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendiTekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi
GÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldüGÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
13:04
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:21
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...

Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.