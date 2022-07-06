YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

06.07.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜ İLE ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin bulunduğu İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Dudu Gündüz ve Süleyman Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Gündüz ve Bozdağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopter ile ikisi ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldıKonya'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Niğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandıNiğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya şarampol

Konya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.