GÜNCELLEME - Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Konya'da kurbanlık satıcılarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan satıcılarından bazılarının dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde 11 hayvan satıcısının toplam 2 milyon 500 bin lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler, 3 aylık takip sonucu Doğan P, kardeşi Serkan P. ve aracı Murat T'yi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin çiftliklerinde yapılan aramada kurbanlık satıcıları dolandırılarak alındığı değerlendirilen 48 koyun ile 72 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda imzalı boş senet ve çeşitli dokümanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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