YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

31.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı YARALI SAYISI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametindeki 14. viyadük mevkisinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.

Bu arada, bir itfaiye eri de yerdeki yaralılardan birini sakinleştirerek ambulans gelene kadar moral vermeye çalıştı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Futbol: Turkcell Süper KupaFutbol: Turkcell Süper Kupa
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıBursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:52
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazar

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tamirhane Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.