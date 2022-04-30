GÜNCELLEME - Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ülkü G. (45) idaresindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil, Alaşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne Ülkü G. ile kızı Hatice Serra G'yi (12) Alaşehir'deki özel bir hastaneye, ağır yaralanan oğlu Bayram Enes G'yi (14) ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bayram Enes G, Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

