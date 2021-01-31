GÜNCELLEME - Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu.

Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu olayda 3 kişinin av tüfeği ile öldürüldüğü belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeğinin maktullerden Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edilmiştir. Silah yarası bulunmayan ve olay yerinde ölü bulunan bir vatandaşımızın vefat sebebi ise otopsi sonucu belirlenecektir."

