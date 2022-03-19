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GÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

19.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİK BİLGİSİ İLE ARAÇLARIN PLAKASI EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde 33 E 1447 ve 16 BVT 83 plakalı iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Zeliha Balamur (32) ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Leyla Balamur (38), Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Mardin

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