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GÜNCELLEME - Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 08.07.2020 22:20 | Son Güncelleme

MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuğa sigara içirilmeye çalışıldığına dair anların yer aldığı bir görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin Mehmet K. olduğunu ve Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- ''Mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır''

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında yapılan inceleme neticesinde mağdur çocuğa sigara vererek görüntüleri internet ortamında paylaşan ve mağdur çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı
bulunmadığı tespit edilen şüpheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

" 'Çocuğun üstün yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır.''

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