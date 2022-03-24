GÜNCELLEME - Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Mart Pazartesi Beykent Mahallesi'ndeki bir markete gelen ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Ataş (35), çamurluğu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını çıkarıp markete girdi.

İşçinin markette ayakkabısız alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataş'ın olay günü bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı, ayakkabısının da bu yüzden çamur olduğu öğrenildi.

- "Örnek olmamız gerekiyor"

Ahmet Ataş, AA muhabirine, Beykent 24'üncü etapta ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

Olay günü sabah kahvaltı yapabilmek için malzeme almak üzere markete geldiğini anlatan Ataş, "Malum çamurun içinde çalışıyoruz. Ayakkabım da bayağı çamurluydu. Markete geldim ve marketi de temiz görünce bu şekilde girmek istemedim. Ayakkabılarımı çıkardım. Market sahibi ne kadar içeri girmemde ısrar etse de içim rahat etmedi. Bizim vatandaşımıza örnek olmamız gerekiyor. Temizlik önemlidir. Bu memleket hepimizin. Herkes duyarlı olur. " diye konuştu.

İşletme sahibi Abdullah Bayar ise 3 yıldır market işlettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını aktaran Bayar, şunları kaydetti:

"Ahmet kardeşimiz, sabah saatlerinde markete gelip alışveriş yapmak istedi. Market girişinde ayakkabısını çıkarmaya çalıştı. Bu durumu görünce 'Ağabey buyrun içeri girin' dedim. Arkadaş kabul etmedi. Bu şekilde 'İçeriyi kirletmek istemiyorum' dedi. Israrlarıma rağmen ayakkabıyla içeriyi girmeyi kabul etmedi. İçeriye girip alışverişini yaptı. Bu konu beni çok duygulandırdı. Ben ağladım. Bu hareket çok güzel bir duyguydu. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Çok etkilendim."

- Belediye başkanı ağırladı

Olayın ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ahmet Ataş'ı makamında kabul etti.

Gösterdiği hassasiyet nedeniyle Ataş'a teşekkür eden Fadıloğlu, "En güzel temizlik, kirletmemektir. Bu bilinçle hareket ederek hassasiyet gösteren ve örnek olan Ahmet kardeşimizi kutluyorum. Bu davranış İnşallah herkese örnek teşkil eder." dedi.

