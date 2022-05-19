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GÜNCELLEME - Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

19.05.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüs şoförü gözaltına alındı ÖLENİN ADI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ö.U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Fatma Serindağ'a çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bir süre ilerleyen otobüs sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu.

Sürücü gözaltına alındı, kadının cesedi morga kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, durakta bekleyen otobüsün hareket ettikten sonra kadına çarpması, kazanın ardından bir süre ilerleyen sürücünün çevredekilerin uyarısı üzerinde durması yansıdı.

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