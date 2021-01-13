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GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor

13.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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MERSİN (AA) - Mersin kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akdeniz ilçesinde dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

- Su birikintisinde kalan otomobil kurtarıldı

Bir caddedeki su birikintisi nedeniyle mahsur kalan otomobil, kamyonla itilerek kurtarıldı.

Belediye ve polis ekiplerince trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı.

Kent merkezindeki yağış etkisini kaybetmeye başladı.

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