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GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

19.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

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