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GÜNCELLEME - Milli güreşçi Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Milli güreşçi Kayaalp ve kazaya karışan tır şoförü N.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp ve N.Ş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayaalp, adliye çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.

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trafik kazası Yozgat

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