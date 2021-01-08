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GÜNCELLEME - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

08.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve Antalya'da gözaltına alınan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G, Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden, 2014'te Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019'dan bu yana aranan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Ö.M.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, E.K'nin ise hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü başka bir ile gönderildiği öğrenildi.

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