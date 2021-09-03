YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

03.09.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAKİMLİĞİN KARARI EKLENDİ

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşlardan yaklaşık 3 milyon lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, Şanlıurfa, Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:47
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.