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GÜNCELLEME - Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Arama çalışmaları sonucu Erdoğan İnce ile Özkan Akıncı'nın cesetlerine ulaşıldı İKİ KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden balık tutmak için tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.

Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris, Datça, Milas ve Ula kıyıları olmak üzere körfezin iki yakasında yürütülüyor.

Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri ise botlarla arama çalışmalarına katılıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürütüyor.

Deniz, kara ve havadan arama çalışmasını sürdüren ekipler, biri Marmaris Güllük Burnu açıkları, diğeri Bördübet Koyu'nda kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi buldu.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesetler, Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıpların aileleri, cesetlerin İnce ve Akıncı'ya ait olduğunu teşhis etti. İnce ve Akıncı'nın yakınları gözyaşı döktü.

Kaybolan Zınk'ı arama çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmış, kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arama Ceset Kayıp Marmaris Muğla

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