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  4. Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

04.01.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

M.S'nin kullandığı 48 ALK 479 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Muğla Seydikemer kaza ölü sayısı

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