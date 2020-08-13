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GÜNCELLEME - Munzur Çayı'nda kaybolan otomobil sürücüsünün cansız bedeni bulundu

TUNCELİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Ekiplerce bulunan cesedin, kullandığı otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan Tunceli Kadastro Müdürlüğü personeli Mehmet Nur Akar'a ait olduğu belirlendi VALİ MEHMET ALİ ÖZKAN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan otomobil sürücüsünün cansız bedeni bulundu.

Ovacık ilçesinden kent merkezine gelmekte olan otomobilin gece saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk mevkisi yakınlarında çaya düşmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Geceden beri Munzur Çayı ve çevresinde ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonucu kaza yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta erkek cesedine ulaşıldı.

Suda bulunan ceset, kimlik ve ölüm sebebinin tespiti amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulunan cesedin Tunceli Kadastro Müdürlüğünde görevli Mehmet Nur Akar'a ait olduğunu duyurdu.

Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Kadastro Müdürlüğünde görevli personelimiz Mehmet Nur Akar, dün gece Ovacık kara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun."

Akar'ın naaşının toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderileceği belirtildi.

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