YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. GÜNCELLEME - Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 44 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 44 kişi yaralandı

13.10.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: - "Kazanın basit sıyrıklarla atlatılması büyük bir teselli oldu. 39 öğrencimiz ayakta tedavi edildi. Sadece bir öğrencimizin kolunda kırık var. Hepsini ziyaret ettik, durumları iyi" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 39'u öğrenci 44 kişi yaralandı.

Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 AAK 817 plakalı otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 50 SP 031 plakalı otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 44 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel, gazetecilere, yaralananlar arasında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri: Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilden kente gelen öğrencilerin olduğunu söyledi.

Yaralıların tamamının ayakta tedavi edildiğini belirten Becel, şunları kaydetti:

"Gençlik Buluşması kapsamında, 81 ilden gelen 162 gencimizi ağırlıyorduk. Program çerçevesinde ilimizin çeşitli yerlerini geziyorlardı. Bugün de Hacıbektaş ilçemizi gezmişlerdi. Geziyi tamamlayıp Nevşehir'e dönerken daha önce yolda arızalanan bir araca müdahale eden çekiciye bir başka çekici çarpıp yolun karşı tarafına geçiyor ve Hacıbektaş ilçesinden Gülşehir ilçesi istikametine giden minibüs ile çarpışıyor. Bu aracın arkasından gelen 2 otobüsten ilki çarpmamak için fren yapıyor, arkadan gelen otobüs ise duramayıp yan yatıyor. Kazanın basit sıyrıklarla atlatılması büyük bir teselli oldu. 39 öğrencimiz ayakta tedavi edildi. Sadece bir öğrencimizin kolunda kırık var. Hepsini ziyaret ettik, durumları iyi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyorGeleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:32
İkindi
15:42
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Dörtkol Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.