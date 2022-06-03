GÜNCELLEME - Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

NİĞDE (AA) - Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görüldü.

Vali Mustafa Koç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Tesiste yaklaşık 40 ton atık yağın yandığı öğrenildi.

