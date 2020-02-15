GÜNCELLEME - Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü

Sarıkaya, LPG tankının yakınında akaryakıt tankları olduğunu ifade ederek, "LPG'de teknik güvenlik önlemleri alındı, kontrollü bir şekilde tank çıkış vanaları kapatıldı, şu anda bir tehlike yok ama sahanın çökme ihtimaline karşı kontrolümüzü sabaha kadar devam ettireceğiz. Sabah çökme olayının durumuna göre müdahale etmeyi planlıyoruz." dedi.

Teknik ekip sorumlusu Nejdet Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrede güvenlik önlemi alındığını, kontrollü bir şekilde denetlemelerin devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvar, belirlenemeyen nedenle çöktü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstasyonda şu anda 36 seviye gaz olduğu bilgisini veren Sarıkaya, şunları kaydetti:

"36 seviye 3 bin 500 litre civarı yapar, bu kadarlık bir LPG var. Gaz sızıntısı şu an için yok, zaten yer altı hattına bu çökme işlemi başlamadan önce, tamamen azot gazıyla süpürdük. Bu işleme süpürme işlemi diyoruz, yani temizledik. Yer altı hattında bir tehlike durumu tamamen kontrol altına alındı. Yer altı hattında LPG hattında hiçbir tehlike yok. Tank da güvenli şekilde, yarın müdahale etmeyi planlıyoruz."

Sarıkaya, yolu güvenlik açısından 1-2 saat daha trafiğe kapatmayı planladıklarını belirterek, "Her ihtimale karşı, aslında çok tehlikeli bir durum yok ama kayma ihtimaline karşılık güvenlik altına aldık, iki saat sonra açmayı planlıyoruz. İtfaiyeyi de tedbir amaçlı bekletiyoruz, polis arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

